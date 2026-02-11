Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olası bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı. Kabine toplantısında konuşan Petro, Pazartesi günü helikopter ile seyahat ettiğini ancak Karayip kıyısındaki varış noktasına yakın saldırıya uğrayacaklarına dair istihbarat aldıklarını söyledi.

"GİTMEMEMİZ GEREKEN BİR YERE VARDIK"

Bunun üzerine helikopterin acil bir rota değişikliği yaptığını aktaran Petro, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" ifadelerini kullandı.

"ROTA DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ÇOK HIZLI ALINDI"

Rota değişikliği kararının çok hızlı bir şekilde alındığını yineleyen Petro, "Bunu neden yaptığımızı hatırlamıyorum ama yaptık" dedi. Petro, helikopterini hedef alması beklenen kişi ya da grupların kim olduğu konusunda detay paylaşmadı.

SUÇ ŞEBEKELERİNİN HEDEFİNDE

Kolombiya'nın ilk sol görüşlü başkanı olan Petro, Ağustos 2022'de göreve gelmesinden bu yana suç şebekelerinin kendisini öldürmeye çalıştığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Uyuşturucu kartelleri ve silahlı grupların hedefinde olduğunu savunan Petro, ülkenin istihbarat teşkilatının uçağına yönelik olası saldırıları önlediğini iddia etmişti. Eleştirmenler, kamuoyunun erişimine açık kanıtların yetersizliğini gerekçe göstererek Petro'nun iddialarının gerçekliğini sorgulamıştı.

TRUMP ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Gustavo Petro'yu kokain kaçakçılığı yapmakla suçlayıp hükümetine karşı askeri harekât tehdidinde bulunduktan birkaç gün sonra Beyaz Saray'a davet etmişti. İki lider arasında samimi bir görüşme gerçekleşmişti.