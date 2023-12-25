Peru'da "Noel Baba" kılığına giren polis, uyuşturucu kaçakçılığı yapan çeteyi tek başına çökertti

Peru'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir çeteye yönelik operasyonun görüntüleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

NOEL BABA KILIĞINA GİRİP ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Dikkat çekmemek için "Noel Baba" kılığına giren bir polis, tatil ruhundan yararlanarak Lima'nın kuzeyinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan tehlikeli bir çeteyi tek başına çökertti.

ELİNE GEÇİRDİĞİ BALYOZLA KAPIYI KIRDI

Operasyon anına ilişkin görüntüler büyük ses getirirken, videoda eline balyozu geçiren polisin kapıyı kırarak içeri girdiği ve ekip arkadaşlarının da yardımıyla çok sayıda çete üyesini gözaltına aldıkları anlar yer aldı. Operasyonda çete üyelerimin eve sakladığı yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.