Haberler

Peru'da devlet başkanlığı seçimini Keiko Fujimori kazandı

Peru'da devlet başkanlığı seçimini Keiko Fujimori kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Peru Ulusal Seçim Kurulu, 7 Haziran'daki ikinci turda Keiko Fujimori'nin devlet başkanı seçildiğini açıkladı. Fujimori, rakibi Roberto Sanchez'in önünde 9 milyon 223 bin oy aldı ve 28 Temmuz'da göreve başlayacak.

PERU Ulusal Seçim Kurulu, devlet başkanlığı seçimini Keiko Fujimori'nin kazandığını açıkladı.

Peru Ulusal Seçim Kurulu, 7 Haziran'da ikinci turu düzenlenen devlet başkanı seçimlerini eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori'nin kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre Fujimori, 9 milyon 223 bin oy alırken rakibi Roberto Sanchez ise 9 milyon 173 bin oy aldı.

Fujimori, sanal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni bir dönem başlıyor. Bu süreci sorumluluk, alçakgönüllülük ve derin bir görev bilinciyle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fujimori'nin Peru'nun bağımsızlık gününü kutladığı 28 Temmuz'da göreve başlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz

Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi! Taraflar arasında bu kez İran yok
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza