Peru'da Hükümet Karşıtı Protestolar: 1 Ölü, 102 Yaralı
Peru'nun başkenti Lima'da hükümet karşıtı gösterilerde 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı. Protestocular, Devlet Başkanı Jose Jeri'nin yeni kabinesini ve artan şiddet olaylarını protesto etti.
PERU'nun başkenti Lima ve çevresindeki şehirlerde düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.
Peru basını, başkent Lima'nın merkezinde toplanan yüzlerce kişinin, Devlet Başkanı Jose Jeri'nin yeni kabinesini ve ülkede artan şiddet olaylarını protesto ettiğini duyurdu. Kongre binasının dışında kurulan güvenlik bariyerlerini yıkmaya çalışan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 78'i polis 102 kişinin yaralandığı kaydedildi. Devlet Başkanı Jeri, olaylardan şiddet yanlısı grupları sorumlu tutarak yargının gereğini yapacağını belirtti.