Peru'da Geçici Devlet Başkanı Seçildi

Peru'da Geçici Devlet Başkanı Seçildi
Güncelleme:
Peru Kongresi, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine Jose Jeri'yi görevden alarak, sol görüşlü Jose Maria Balcazar'ı yeni geçici devlet başkanı olarak seçti. Balcazar, 28 Temmuz'a kadar bu görevde bulunacak.

PERU Kongresi'nde yapılan oylama sonucu, dün görevden alınan Jose Jeri'nin yerine milletvekili Jose Maria Balcazar ülkenin yeni geçici devlet başkanı olarak seçildi.

Peru'nun başkenti Lima'daki Kongre oturumunda dün geçici devlet başkanını seçmek için oylama yapıldı. Siyasi partilerden en fazla oyu sol görüşlü 80 yaşındaki Jose Maria Balcazar aldı. Son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olan Balcazar, 28 Temmuz'a kadar ülkenin geçici devlet başkanı görevinde bulunacak.

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri'yi dün görevden aldı. Peru basını, Jeri'nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddialarının gerekçe gösterildiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
