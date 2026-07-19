Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem: 1 ölü
Peru'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Deprem sonrası birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı.
PERU'nun Sicaya kentinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'nun Sicaya kentinin 2 kilometre güneybatısında 5.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ulusal Acil Durum Operasyon Komitesi, depremin ardından sarsıntının etkilediği birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı