Pentagon, Yeni Yönetim Geçişine Hazır

PENTAGON, yeni yönetime düzenli bir geçiş için hazır olduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Donald Trump'ın yönetimine düzenli bir geçiş sağlamaya ve 'tüm yasal emirleri' yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Austin, ABD ordusunun profesyonellikle ülkeyi korumaya, müttefik ve ortaklarla hareket etmeye devam edeceğini de belirtti.