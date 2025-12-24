Haberler

ABD'de yaşlı bakımevinde patlama: 2 ölü

ABD'de yaşlı bakımevinde patlama: 2 ölü
Güncelleme:
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, gaz sızıntısı sırasında gerçekleşen patlamaların ardından 5 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kenti yakınlarındaki bir yaşlı bakımevinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, görevlilerin gaz sızıntısını kontrol ettiği sırada kısa aralıklarla 2 patlama olduğunu ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlama sonucu binanın bir kısmının yıkıldığı belirtilerek, 5 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
