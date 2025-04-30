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Pennsylvania'da Şiddetli Fırtına İki Can Aldı

Pennsylvania'da Şiddetli Fırtına İki Can Aldı
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ABD'nin Pennsylvania eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, olumsuz hava koşullarına karşı bölgede yaşayanları uyardı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Yetkililer, eyalette 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meteoroloji uzmanları, olumsuz hava koşullarının bazı bölgelerde tehlike oluşturabileceğini vurgulayarak, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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