Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı.
ÇATIŞMA SIRASINDA ŞEHİT OLDU
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.