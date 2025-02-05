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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı.

ÇATIŞMA SIRASINDA ŞEHİT OLDU

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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