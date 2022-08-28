Patlak veren dinleme skandalı Yunanistan'ı karıştırdı! Başbakan Miçotakis'in istifa isteniyor

PASOK lideri Nikos Andrulakis ile gazeteci Tanasis Koukakis'in, Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması Yunanistan'da adeta deprem etkisi yarattı. Dinleme skandalı Yunanistan Parlamentosu'nda görüşülürken, muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifasını istedi, iktidar ise "istikrarsızlık isteyen iç ve dış güçlerin" ülkeyi hedef aldığı iddiasında.

Yunanistan'da patlak veren dinleme skandalı gündemdeki yerini koruyor. Tepkilere yol açan olay, Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda görüşüldü.

"BİR HATANIN SİYASİ KRİZE DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Başbakan Kiryakos Miçotakis Parlamento'ya hitabında ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler olduğunu söyledi; "Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim" dedi. Miçotakis, istihbarat teşkilatını da savundu.

ÇİPRAS: TALİMAT MİÇOTAKİS'TEN GELDİ, İSTİFA ETMELİ

Yunanistan Başbakanı, Pasok liderinin telefonunun neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak Syriza'nın lideri Aleksis Çipras ise soruların cevapsız kalmasına tepkiliydi. Çipras dinleme talimatının doğrudan Miçotakis'ten geldiğini söyleyerek Başbakan'a istifa çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

PASOK lideri Nikos Andrulakis ile gazeteci Tanasis Koukakis'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması Yunanistan'da büyük eleştirilere neden olmuştu. Skandal nedeniyle, önce Başbakanlık Genel Sekreteri ve Miçotakis'in yeğeni Grigoris Dimitriyadis, hemen ardındansa Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Başkanı Panayotis Kontoleon istifa etmişti. Miçotakis'se "Haberim olsaydı izin vermezdim" açıklaması yapmıştı.