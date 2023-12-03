Paris'te bıçaklı ve çekiçli saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde dün akşam yaşanan bıçaklı ve çekiçli saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Saldırı, Eyfel Kulesi yakınlarında yerel saatle 21'den biraz önce düzenlendi. Saldırganın terörle mücadele savcıları tarafından yakalandığı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde dün akşam yaşanan bıçaklı ve çekiçli saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Saldırı, Eyfel Kulesi yakınlarında yerel saatle 21'den biraz önce düzenlendi.

26 yaşında bir Fransız olduğu belirlenen saldırgan güvenlik güçlerince yakalandı. "Terörle mücadele" savcıları olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yetkililer ölen kişinin Alman vatandaşı olduğunu duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, hayatını kaybeden kişinin 1997 doğumlu bir adam olduğunu, bıçakla yaralandığı sırada karısıyla birlikte sokakta yürüdüğünü aktardı.

Bakan Darmanin, ölen kişinin karısının ise bir taksi sürücüsünün olaya müdahale etmesi sayesinde kurtulduğunu, saldırganın olay yerinden derhal uzaklaştığını söyledi.

Saldırgan buradan uzaklaştıktan sonra iki kişiye daha saldırdı. Birinin gözüne çekiçle vurdu.

Ardından polis tarafından elektroşok tabancasıyla durduruldu.

Yaralanan 60 yaşlarındaki Fransız bir adam ve yabancı bir turist, hastanelerin acil servislerine servk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Darmanin, saldırganın "Allahü Ekber" diye bağırdığının duyulduğunu aktardı. Bakanın açıklamasına göre saldırgan, polise "Afganistan ve Filistin'de çok fazla Müslümanın ölmesine üzüldüğünü" söyledi.

Fransız Bakan, saldırganın 2016'da başka bir saldırıyı planlamaktan suçlu bulunduğunu ve dört yıl hapis yattığını duyurdu. Saldırganın ayrıca psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu da belirtildi.

AFP haber ajansına göre saldırgan sosyal medyada yayınladığı bir videoda Fransız hükümetini eleştirerek "masum Müslümanların katledilmesinden" bahsetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda olayı "terörist saldırı" olarak tanımladı.

Macron, "Ulusal terörle mücadele savcıları şimdi bu olayın aydınlatılmasından ve Fransız halkı adına adaletin sağlanmasından sorumlu olacak" dedi.

Ekim ayında, ülkenin kuzey doğusundaki Arras’ta bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası bir öğretmen hayatını kaybetmişti.