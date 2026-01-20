Papua Yeni Gine'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de yerel saatle 07.22'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü yerin 106 kilometre derinliğinde tespit edildi.
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Papua Yeni Gine'de yerel saatle 07.22'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü yerin 106 kilometre derinliğinde tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya