Papa Franciscus'un Cenaze Töreni 26 Nisan'da Yapılacak

VATİKAN, dün sabah hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Papa Franciscus için dokuz günlük yas döneminin ilk günü olan 26 Nisan Cumartesi yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) Aziz Petrus Bazilikası'nın ön avlusunda cenaze töreni yapılacak. Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re, cenaze ayinine başkanlık edecek" denildi.

Açıklamada, Papa'nın naaşının ilk olarak Aziz Petrus Bazilikası'nın içine, daha sonra da defin işleminin yapılacağı Roma'daki Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'na taşınacağı bildirildi.