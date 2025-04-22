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Papa Franciscus Hayatını Kaybetti

Papa Franciscus Hayatını Kaybetti
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatının ardından makamının boş olduğu ilan edildi ve şahsi odaları mühürlendi.

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu açıklandı.

Papa Franciscus'un ölüm ilanının dün saat 20.00 civarında yüksek sesle okunduğu ve cenazenin tabuta konulması safhalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten 'Kamerlengo' (Papalık Makam Vekili) Kardinal ünvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan 'balıkçı yüzüğü' imha edildi ve kilise hukuku uyarınca 'makamın boş olduğu' ilan edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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