Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
Vatikan, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Son günlerde nefes nefese kalan ve konuşmalarını yetkililere okutan 88 yaşındaki Franciscus'un tedavisi, hastane ortamında devam edecek.
Vatikan, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Bugün yapılan açıklamada, Papa Franciscus'un devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle test ve tedavi için Roma'daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Son günlerde nefes nefese kaldığı ve konuşmalarını yetkililere okuttuğu belirtilen 88 yaşındaki Franciscus'un tedavisinin hastane ortamında devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya