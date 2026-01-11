Haberler

Papa 14'üncü Leo, İran ve Suriye'de Diyalog, Ukrayna'da Barış Çağrısı Yaptı

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İran ve Suriye'deki gerilimlerin sona ermesi için diyalog çağrısında bulunurken, Ukrayna'daki savaşta da barış çabalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

VATİKAN Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İran ve Suriye'deki gelişmeler için diyalog, Ukrayna'da ise barışa ulaşmak amacıyla çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, geleneksel pazar duasında uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Papa 14'üncü Leo, son günlerde Orta Doğu'da özellikle de İran ve Suriye'de yaşananları düşündüğünü kaydederek, "Buralarda süregelen gerilimler birçok kişinin ölümüne yol açıyor. Diyaloğun ve barışın sabırla geliştirilmesini, tüm toplumun ortak iyiliğinin gözetilmesini temenni ediyor ve bunun için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Papa, "Ukrayna'da, özellikle enerji altyapılarını hedef alan, yeni ve son derece ağır saldırılar, soğuk havaların arttığı dönemde sivil halkı derinden etkiliyor. Acı çekenler için dua ediyorum. Şiddetin durması ve barışa ulaşmak için çabaların artırılması çağrımı yineliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
