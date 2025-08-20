Papa 14'üncü Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna'da Ateşkes Çağrısı

Papa 14'üncü Leo'dan Orta Doğu ve Ukrayna'da Ateşkes Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14'üncü Leo, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu. 22 Ağustos'un barış ve dua günü olacağını duyurdu.

PAPA 14'üncü Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu. Papa, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili değerlendirmesinde, 22 Ağustos'un 'barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için' dua ve oruç günü olacağını bildirdi.

Papa, ateşkes ve barış için diyalog kurma çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın

Tatil pozu genç kızları kıskandırdı: Yaş 48 yanlış anlaşılmasın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.