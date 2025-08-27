Papa 14'üncü Leo'dan Gazze için Kalıcı Ateşkes Çağrısı

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda İsrail'in işgal etmeyi planladığı Gazze kentindeki insani krize ilişkin konuştu. Uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğine dikkat çeken Papa, "Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.