Papa'dan Venezuela'nın egemenliğinin korunması çağrısı

VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Venezuela'da egemenliğin korunması çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, Venezuela'daki durumu değerlendirdi. Gelişmelerden duyduğu endişeyi aktaran Papa, Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Papa, 'iş birliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması' gerektiğini belirterek, adalet ve barışın altını çizdi. Papa, "Ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalı" dedi.

