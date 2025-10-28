Haberler

Papa 14. Leo, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Güncelleme:
Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, 27-29 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Hristiyanlık tarihi açısından önemli olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü anma törenini kapsayacak.

(ANKARA) - Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, 27-29 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye üç günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Vatikan'ın resmi kanalları tarafından Papa 14. Leo'nun seyahat planı duyuruldu. Vatikan, "Papa'nın bu yılın mayıs ayında göreve başlamasının ardından yapacağı ilk uluslararası gezinin, Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü anma törenlerini de kapsayacağını" duyurdu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Vatikan Basın Ofisi tarafından açıklanan seyahat programına göre, Papa 14. Leo'nun ziyareti üç şehri kapsayacak. Papa, 27 Kasım'da ilk olarak başkent Ankara'da resmi temaslarda bulunacak ve devlet yetkilileriyle bir araya gelecek. Papa, Ankara'daki programının ardından aynı gün akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.

İznik'teki "Tarihi Yıl Dönümü Töreni"

Ziyaretin odak noktalarından biri, Papa'nın 28 Kasım'da İznik'e (tarihi adıyla Nicaea) yapacağı yolculuk olacak. Papa Leo, burada Hristiyanlık inancının temel öğretilerinin belirlendiği Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Bu ziyaret, Papa 14. Leo'nun selefi Papa Franciscus'un planladığı ancak gerçekleştiremediği bir programı da hayata geçirmiş olacak.

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretini Volkswagen Arena'da yöneteceği büyük bir halka açık ayin ile sonlandıracak

Papa'nın Türkiye programının son günü olan 29 Kasım, İstanbul'daki dinler arası diyalog ve ruhani etkinliklerden oluşacak. Güne Sultanahmet Camisi ziyaretiyle başlaması planlanan Papa'nın, daha sonra İstanbul'daki çeşitli Hristiyan topluluklarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretini aynı gün Volkswagen Arena'da yöneteceği büyük bir halka açık ayin ile sonlandıracak.

Selefinin planını gerçekleştirmiş olacak

Papa Franciscus, 21 Nisan 2024'teki vefatından önce, "İznik Konsili'nin yıl dönümü için Türkiye'ye gitme arzusunu" dile getirmişti.

8 Mayıs'ta Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak seçilen Papa 14. Leo, 12 Mayıs'ta gazetecilere verdiği demeçte, selefinin bu planı hatırlatıldığında, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" ifadeleriyle ziyaret ihtimalini doğrulamıştı.

Papa 14. Leo, bu seyahatiyle Türkiye'yi ziyaret eden beşinci papa olacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
