Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni Ziyaret Etti

Yılmaz OKUR / - PAPA 14'üncü Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti. Papa 14. Leo burada ayine de katıldı.

Türkiye'ye gelişinin dördüncü gününüde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Fatih Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etmek üzere kaldığı St. Esprit Katedrali'nden sat 09.15 sıralarında haraket etti. Saat 09.20'de Patriklik Kilisesi'ne gelen Papa kendisini bekleyen din adamları ve yoğun güvenlik önlemleri arasında içeri girdi.