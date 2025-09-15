Haberler

Papa 14. Leo: Birleşmiş Milletler Çok Taraflılık Kapasitesini Kaybetti

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, BM'nin çok taraflılık kapasitesini kaybettiğini belirtti ve dünya liderleriyle diyalog sağlamanın önemine vurgu yaptı.

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Birleşmiş Milletler'in çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul olduğunu belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Peru basınına açıklamada bulundu. Papa, göreve gelmesinden bu yana ilk iki ayda başarabildiği şeylerden birinin, dünya liderlerinin ziyaretleriyle en azından bir tür diyalog kurmak olduğunu bildirdi. Papa, "Teoride Birleşmiş Milletler, pek çok konunun tartışıldığı yer olmalıydı. Ne yazık ki, şu anda BM'nin en azından çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul var" diye konuştu.

Papa, kutuplaşmanın bugünün sloganlarından biri haline geldiği bir çağda yaşanıldığını söyleyerek, "Ama bu kimseye yardımcı olmuyor ya da yardımcı oluyorsa, çok azına yardımcı oluyor ve o sırada herkes acı çekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
