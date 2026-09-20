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Pakistan ve İran dışişleri bakanları telefonda diyalog ve diplomasiyi ele aldı

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Pakistan ve İran dışişleri bakanları telefonda diyalog ve diplomasiyi ele aldı
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Pakistan Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü. Dar, kesintisiz enerji tedariki ve ticari gemilerin güvenli geçişinin önemine değinerek bölgede barış için tek geçerli yolun diyalog ve diplomasi olduğunu söyledi.

PAKİSTAN Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin telefonda görüştüğünü açıkladı. Görüşmede kesintisiz enerji tedariki ve ticari gemilerin güvenli geçişinin, özellikle gelişmekte olan ülkeler ile küresel tedarik zinciri için hayati önem taşıdığını kaydeden Dar, "Bölgede barış ile istikrarın temini için tek geçerli yol diyalog ve diplomasi" ifadesini kullandı.

Yakın teması sürdürme kararı alan iki Dar ve Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu görüşmeleri marjında yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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