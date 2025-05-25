Pakistan ve Hindistan Uçakları için Hava Sahası Kısıtlamaları Uzatıldı

Pakistan ve Hindistan Uçakları için Hava Sahası Kısıtlamaları Uzatıldı
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Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasındaki hava sahası kısıtlamalarını haziran sonuna kadar uzattı. Pakistan, Hint uçaklarına yönelik yasağın 24 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirirken, Hindistan da Pakistan uçaklarına yönelik kısıtlamanın 23 Haziran'a kadar süreceğini duyurdu.

PAKİSTAN ve Hindistan'ın, iki ülkenin uçaklarına yönelik hava sahası kısıtlamalarını haziran sonuna kadar uzattığı bildirildi.

Pakistan Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasını kullanan Hint uçaklarına yönelik uygulanan yasağın 24 Haziran'a kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Açıklamada, Pakistan hava sahasının Hindistan'a kayıtlı ya da Hint hava yolları tarafından kiralanan uçaklar da dahil olmak üzere tüm askeri uçuşlara kapalı kalacağı kaydedilerek, diğer uluslararası hava yollarının ise bu yasaktan etkilenmeyeceği aktarıldı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Pakistan'a ait uçakların Hindistan hava sahasına girişini engelleyen kısıtlamanın 23 Haziran'a kadar uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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