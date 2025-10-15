Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Geçici Ateşkes İlan Edildi

PAKİSTAN ve Afganistan arasında yaşanan çatışmaların ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın talebi ve ısrarı üzerine iki ülke arasındaki ateşkes sağlandığını kaydetti.