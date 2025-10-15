Haberler

Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Geçici Ateşkes İlan Edildi

Pakistan ve Afganistan Arasında 48 Saatlik Geçici Ateşkes İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ve Afganistan arasında yaşanan çatışmaların ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi. Açıklama, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi ve ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine sağlandığı bildirildi.

PAKİSTAN ve Afganistan arasında yaşanan çatışmaların ardından 48 saatlik geçici ateşkes ilan edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın talebi ve ısrarı üzerine iki ülke arasındaki ateşkes sağlandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir

Trump Gazze'de yeni vahşetin sinyalini verdi: İsrail tek sözümle yapar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Pervin Buldan'ın teşhir ettiği vekile tehdit mesajları geliyor
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.