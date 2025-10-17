Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırıları: 40 Ölü, 170 Yaralı
Pakistan, Afganistan'ın Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 170 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Afganistan basını, Pakistan'ın Spin Boldak bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Spin Boldak Halk Sağlığı Başkanı Kerimullah Zübeyr Ağa, yaptığı açıklamada, saldırılarda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 kişinin yaralandığını belirtti.
