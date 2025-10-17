Haberler

Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırıları: 40 Ölü, 170 Yaralı

Pakistan'ın Afganistan'a Hava Saldırıları: 40 Ölü, 170 Yaralı
Güncelleme:
Pakistan, Afganistan'ın Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 170 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

PAKİSTAN'ın, Afganistan'ın Spin Boldak bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 170 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan basını, Pakistan'ın Spin Boldak bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Spin Boldak Halk Sağlığı Başkanı Kerimullah Zübeyr Ağa, yaptığı açıklamada, saldırılarda 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 kişinin yaralandığını belirtti.

