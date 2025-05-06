Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırısını Açıkladı
Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 farklı bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Hindistan, Pakistan ve kontrolü altındaki Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere karşı askeri operasyon başlattı.
PAKİSTAN ordusu, Hindistan'ın bir süre önce Pakistan'a füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Pakistan ordusu, Hindistan'ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya