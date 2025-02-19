Pakistan'da otobüsten zorla indirilen 7 kişi silahla vurularak öldürüldü
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir otobüs yolculuğu sırasında kimlik kontrolü yapan silahlı bir grup, 7 yolcuyu otobüsten indirip vurarak öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, bölge polis tarafından kordon altına alındı. Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi ve cinayetlerin nedeni belirsizliğini koruyor. Olayın gerçekleştiği Belucistan eyaleti, Pakistan'ın ayrılıkçı isyancılara karşı mücadele verdiği, özerklik ve doğal kaynak paylaşımı taleplerinin olduğu bir bölge.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Lahor'a giden bir otobüsten indirilen 7 yolcu, silahlı şahıslar tarafından vurularak öldürüldü.
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesindeki otoyolda yaklaşık 11 kişilik silahlı grup, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Silahlı şahıslar, kimlik kontrolü yaptıktan sonra 7 kişiyi otobüsten zorla indirip vurarak öldürdü. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarken, polis bölgeyi kordon altına aldı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor.
Eyaletin başkenti Ketta'dan kalkan otobüs, doğudaki Pencap eyaletine bağlı Faysalabad'a gidiyordu.
Belucistan
Afganistan ve İran sınırında yer alan Belucistan eyaleti, Pakistan'ın daha fazla özerklik ve bölgenin doğal kaynaklarından pay isteyen ayrılıkçı isyancılara karşı onlarca yıldır mücadele verdiği önemli bir savaş alanı olarak biliniyor.