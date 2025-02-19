Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, İmamoğlu'ndan kritik bir çağrı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Pakistan'da otobüsten zorla indirilen 7 kişi silahla vurularak öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir otobüs yolculuğu sırasında kimlik kontrolü yapan silahlı bir grup, 7 yolcuyu otobüsten indirip vurarak öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, bölge polis tarafından kordon altına alındı. Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi ve cinayetlerin nedeni belirsizliğini koruyor. Olayın gerçekleştiği Belucistan eyaleti, Pakistan'ın ayrılıkçı isyancılara karşı mücadele verdiği, özerklik ve doğal kaynak paylaşımı taleplerinin olduğu bir bölge.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Lahor'a giden bir otobüsten indirilen 7 yolcu, silahlı şahıslar tarafından vurularak öldürüldü.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesindeki otoyolda yaklaşık 11 kişilik silahlı grup, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Silahlı şahıslar, kimlik kontrolü yaptıktan sonra 7 kişiyi otobüsten zorla indirip vurarak öldürdü. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarken, polis bölgeyi kordon altına aldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor.

Eyaletin başkenti Ketta'dan kalkan otobüs, doğudaki Pencap eyaletine bağlı Faysalabad'a gidiyordu.

Belucistan

Afganistan ve İran sınırında yer alan Belucistan eyaleti, Pakistan'ın daha fazla özerklik ve bölgenin doğal kaynaklarından pay isteyen ayrılıkçı isyancılara karşı onlarca yıldır mücadele verdiği önemli bir savaş alanı olarak biliniyor.

Pakistan'da otobüsten zorla indirilen 7 kişi silahla vurularak öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
img

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
img

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
img

Hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.