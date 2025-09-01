Pakistan'da Muson Yağmurlarından Kaynaklanan Sel Felaketi: 33 Ölü

PAKİSTAN'da muson yağmurlarının yol açtığı selde son bir haftada 33 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pencap Afet Yönetim Kurumu'ndan (PDMA) yapılan açıklamada, 23-31 Ağustos tarihlerinde meydana gelen sellerde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaklaşık 2 milyon kişinin etkilendiği sel nedeniyle 506 yardım kampının kurulduğu ve kurtarma ekiplerinin 760 bin kişi ile 516 bin hayvanı tahliye ederek güvenli bölgelere taşıdığı kaydedildi.