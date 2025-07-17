Pakistan'da Muson Yağmurları Sel Felaketine Yol Açtı

PAKİSTAN genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde, son 24 saatte 63 kişinin öldüğü, 290 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde çarşamba sabahından bu yana devam eden şiddetli muson yağmurları, son 24 saatte en az 63 kişinin ölümüne ve 290 kişinin yaralanmasına yol açtı. Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), hayatını kaybedenlerin çoğunun çöken binaların altında kalarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pencap Eyalet Başbakanı Maryam Nawaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyaletin çeşitli bölgelerinde acil durum ilan edildiğini duyurdu. Nawaz, "Devlet kurumları azami çabayla çalışıyor" diyerek, vatandaşları güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı. Yetkililer, hafta sonu boyunca daha fazla yağış ve ani sel baskınlarının beklendiğini bildirdi.

Son kayıplarla birlikte, haziran sonundan bu yana muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 180'e ulaştığı ve yaşamını yitirenlerin yarısından fazlasının çocuklar olduğu kaydedildi.