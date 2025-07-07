Pakistan'da Muson Yağışları Sel Felaketine Yol Açtı

Pakistan'da Muson Yağışları Sel Felaketine Yol Açtı
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Pakistan'da muson yağışlarının neden olduğu sel, toprak kayması ve çatı çökmesi olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye ulaştı. 130'dan fazla kişi yaralandı.

PAKİSTAN'da muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 72'ye yükseldiği kaydedildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının devam ettiğini bildirildi. Muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye ulaştığı belirtilirken, 130'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceği uyarısı yapılarak, yerel yönetimlere hazır olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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