Pakistan'da Muson Yağışları Sel Felaketine Yol Açtı

PAKİSTAN'da muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerinin sayısının 72'ye yükseldiği kaydedildi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva, Doğu Pencap, Sind ve Belucistan eyaletlerinde muson yağmurlarının devam ettiğini bildirildi. Muson yağışlarının yol açtığı sel, toprak kayması ve çatı çökmesi gibi olaylar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye ulaştığı belirtilirken, 130'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke genelinde yağışların şiddetini artırabileceği uyarısı yapılarak, yerel yönetimlere hazır olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.