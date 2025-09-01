Pakistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü

Pakistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü
Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PAKİSTAN'ın Gilgit Baltistan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Gilgit Baltistan Sözcüsü Faizullah Faraq, Çilas kasabasında askeri bir helikopterin düştüğünü bildirdi. Polis Abdul Hameed, bölge yönetimine ait helikopterin yeni pistte iniş denemesi yaptığı sırada düştüğünü ve 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
