Pakistan'da havan mermisi patlaması: 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Sind eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay Sind'in Kandkot bölgesinde meydana geldi. Aile üyeleri hurda satarak geçimini sağlayan kişiler, havan mermisini parçalamaya çalışırken patlamanın gerçekleştiğini belirtti.
Pakistan'ın Sind eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Sind'in Kandkot bölgesinde bir evde havan mermisi patladı.
Olayda 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yetkililer, aile üyelerinin havan mermisini bir arazide bulup evlerine getirdiklerini belirterek geçimini hurda satarak sağlayan bu kişilerin, havan mermisini parçalamaya çalışırken patlamanın gerçekleştiğini kaydetti.