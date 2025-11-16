Haberler

Pakistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 6 Ölü, 7 Yaralı

Pakistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 6 Ölü, 7 Yaralı
Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Fabrikada yangın çıktı ve patlamanın yasa dışı üretilen havai fişeklerden kaynaklandığı bildirildi.

PAKİSTAN'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Latifabad Emniyeti'nden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
