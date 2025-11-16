Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 6 ölü
Pakistan'ın Haydarabad şehrinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Patlamadan sonra fabrikada yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı. Emniyet yetkilileri, havai fişeklerin ruhsatsız ve yasa dışı bir şekilde üretildiğini açıkladı. Fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Latifabad Emniyeti'nden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya