450 yolculu trene yapılan saldırının gerçekleştiği an

Pakistan güvenlik güçleri, ülkenin istikrarsız Belucistan eyaletinde bir yolcu treninin kaçırılmasının ardından ayrılıkçı militanlarla ölümcül bir çatışmaya girdi, trenin içinde yaklaşık 300 rehine mahsur kaldı.

Elit kuvvetler rehineleri kurtarmaya çalışırken şu ana kadar en az 27 militan öldürüldü. Rehineler, tren Salı günü engebeli Bolan bölgesindeki bir tünelden geçerken düzenlenen pusu sırasında ele geçirilmişti.

Güvenlik yetkilileri, şimdiye kadar kadın ve çocuklar dahil 450 yolcudan 150'den fazlasını kurtardıklarını, ancak saldırganların patlayıcı yüklü intihar yelekleri giydiği bildirildiği için kalan rehinelerin ciddi risk altında olduğu konusunda uyardı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırının sorumluluğunu üstlenerek, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında tutuklu takası için müzakereye hazır olduğunu açıkladı.

Ancak Pakistan hükümetinden henüz bir yanıt gelmedi ve güvenlik güçleri militanları kuşatırken gerginlik yüksek seviyede devam ediyor.

Cafer Ekspresi olarak tanımlanan tren, Salı günü saldırıya uğradığında Kuetta'dan kuzey kenti Peşaver'e seyahat ediyordu.

Polis ve demiryolu yetkililerinin dün açıkladığına göre, tren saldırı sırasında ateş altında kaldı, sürücü yaralandı ve tünel içinde mahsur kaldı.

Hükümet sözcüsü Şahid Rind'e göre, militanlar güvenlik personeline ateş açmadan önce demiryolu rayını havaya uçurdu.