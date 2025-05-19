Pakistan'da Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay, orduya bağlı bir paramiliter grubun tesisinin yakınında gerçekleşti.
PAKİSTAN'ın güneyindeki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan medyasında yer alan haberlere göre polis, eyaletin Kila Abdullah bölgesinde orduya bağlı 'Frontier Corps (FC)' adlı paramiliter grubun tesisinin yakınlarındaki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bir araca yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiği, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya