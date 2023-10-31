Pakistan'da Afgan Mülteciler Ülkelerine Dönmek İçin Bekliyor
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Pakistan'ın Peşaver kentindeki Afgan mülteciler, ülkelerine dönmek için bekliyor. Pakistan, 1,4 milyonun üzerinde kayıtlı Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.
İSLAMABAD, 31 Ekim (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeyindeki Peşaver kentinin dış kesimlerinde Afgan mülteciler ülkelerine dönmek için bekliyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Pakistan, 1,4 milyonun üzerinde kayıtlı Afgan mülteciye ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua / Dünya