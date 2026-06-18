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Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzaladı

Pakistan Başbakanı Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzaladı
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'na arabulucu sıfatıyla imza attı. Anlaşmada ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da imzaları bulunuyor.

PAKİSTAN Başbakanlığı, Başbakan Şahbaz Şerif'in ABD ve İran arasındaki İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu sıfatıyla imzaladığını duyurdu.

Pakistan Başbakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ara bulucu olarak imzalamıştır. İslamabad Mutabakat Zaptı'nda ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın imzaları bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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