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Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

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Kadınlar için en güvensiz ülkeler arasında gösterilen Pakistan'da infial yaratan bir görüntü kaydedildi. Turist olarak ülkeye giden 2 Türk kadını kısa sürede erkeklerin çemberine alındı. Görüntüleri kaydeden kadınlardan biri "O kadar kalabalık ki yemek yiyemedik" sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.

İstismar haberleriyle sık sık gündeme gelen Pakistan'da yine infial yaratacak bir olay yaşandı. Ülkeyi ziyaret eden 2 Türk kadının çevresi Pakistanlı erkekler tarafından adeta kuşatıldı.

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Motosikletle dünyayı gezen Serpil Kalaycı ve arkadaşı, uğradıkları Pakistan'da hayatlarının şokunu yaşadı. 2 arkadaş yemek yemek için oturdukları mekanda etraflarını saran erkekleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"O KADAR KALABALIK Kİ YEMEK YİYEMEDİK"

O anları kayda alan kadınlardan biri "O kadar kalabalık ki yemek yiyemedik" sözleriyle yaşananlara isyan ederken görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı da "Kadınlar bu ülkelere gitmemeli" yorumunda bulundu.

Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

bilerek gittiysen şikayet etmiyeceksin

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Haber YorumlarıTamer:

Erkeklerin bir şey yaptığı yok kadın kendi kendine gelin güvey olmuş . Pakistanlılar en iyi dost ülkeler arasında

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

abla şimdi kendini Jennifer Lopez sanmıştır

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Oğlum siz iyi misiniz kadınlar gezgin, adamların hareketi normalde kadınların gitmesi mı yanlış? Birde din kardeşi diyoruz bunlara, bu nasıl Müslümanlık?

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Haber YorumlarıDağıstan:

Bir an önce oradan tüyün , başınıza olmadık şeyler gelebilir. Ne işiniz var oralarda , Allahım ya...

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Haber YorumlarıMGk:

Pakistan'ı kötülemek için kara propaganda her yerin hizbe noktaları tehlikelidir

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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

İki beğeni almak uğruna , canınızdan ve bedeninizden olacaksınız

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Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Kalabalıksa kutuplara gideceksiniz o zaman..

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Haber YorumlarıHaksızsın:

biraz daha durursanız yiyecek bir şey hazırlayacaklar gibi

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Haber YorumlarıBabayaro:

Sevilecek mabat yaprağa ıslık çalarmış

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