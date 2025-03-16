Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
Kadınlar için en güvensiz ülkeler arasında gösterilen Pakistan'da infial yaratan bir görüntü kaydedildi. Turist olarak ülkeye giden 2 Türk kadını kısa sürede erkeklerin çemberine alındı. Görüntüleri kaydeden kadınlardan biri "O kadar kalabalık ki yemek yiyemedik" sözleriyle yaşanan duruma isyan etti.
İstismar haberleriyle sık sık gündeme gelen Pakistan'da yine infial yaratacak bir olay yaşandı. Ülkeyi ziyaret eden 2 Türk kadının çevresi Pakistanlı erkekler tarafından adeta kuşatıldı.
HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR
Motosikletle dünyayı gezen Serpil Kalaycı ve arkadaşı, uğradıkları Pakistan'da hayatlarının şokunu yaşadı. 2 arkadaş yemek yemek için oturdukları mekanda etraflarını saran erkekleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
"O KADAR KALABALIK Kİ YEMEK YİYEMEDİK"
O anları kayda alan kadınlardan biri "O kadar kalabalık ki yemek yiyemedik" sözleriyle yaşananlara isyan ederken görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı da "Kadınlar bu ülkelere gitmemeli" yorumunda bulundu.