Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

İstismar haberleriyle sık sık gündeme gelen Pakistan'da yine infial yaratacak bir olay yaşandı. Ülkeyi ziyaret eden 2 Türk kadının çevresi Pakistanlı erkekler tarafından adeta kuşatıldı.

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Motosikletle dünyayı gezen Serpil Kalaycı ve arkadaşı, uğradıkları Pakistan'da hayatlarının şokunu yaşadı. 2 arkadaş yemek yemek için oturdukları mekanda etraflarını saran erkekleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"O KADAR KALABALIK Kİ YEMEK YİYEMEDİK"

O anları kayda alan kadınlardan biri "O kadar kalabalık ki yemek yiyemedik" sözleriyle yaşananlara isyan ederken görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı da "Kadınlar bu ülkelere gitmemeli" yorumunda bulundu.