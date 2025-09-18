Haberler

Özlem Dileği: İki Devletli Çözümle Kalıcı Barış

Özlem Dileği: İki Devletli Çözümle Kalıcı Barış
BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, iki devletli çözümün İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güven içinde yaşaması için tek yol olduğuna vurgu yaptı. Baerbock, uluslararası toplumun işbirliği yaparak zorlukları aşması gerektiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı barış, güvenlik ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamanın tek yolu iki devletli çözümdür" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Baerbock, BM Şartı'nın önemini ve reform ve daha fazla kapsayıcılığın gerekliliğini vurgulayarak, "Görevimiz, BM'nin önümüzdeki 80 yıl boyunca güçlü kalmasını sağlamaktır" diye konuştu.

Baerbock, başkanlığının teması 'Better Together' (Birlikte Daha İyi) sloganının, 'büyüklüğü, gücü veya zenginliği ne olursa olsun, hiçbir ulusun tek başına karşılaştığı sınırsız zorluklarla başa çıkamayacağı gerçeğini yansıttığını' kaydetti.

Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için üst düzey uluslararası konferansın yeniden başlamasına da değinen Baerbock, "Bu, İsrail-Filistin çatışmasının sonsuz savaş, devam eden işgal ve terörle çözülemeyeceği gerçeğini ele almak için bir fırsattır. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı barış, güvenlik ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamanın tek yolu iki devletli çözümdür " ifadelerini kullandı.

Baerbock, uluslararası toplumun 'zorluklar ve sorunlar konusunda sıkıntısı olmadığını' ancak artık katılımı kolektif eyleme dönüştürme zamanının geldiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler ve çok taraflılık için bir dönüm noktasındayız. Ancak tam da bu noktada daha çok çalışmamız gerekiyor. Atalarımız 1945 yılında farklılıklarını bir kenara bırakıp, birlikte çalışacak alçakgönüllülük ve nezakete sahiptiler; bugün de aynı ilkesel inanca ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
