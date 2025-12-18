CHP Genel Başkanı Özel, Belçika'da
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya