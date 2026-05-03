Özbekistan Başbakanı Aripov, Çin'i ziyaret edecek
ÖZBEKİSTAN Başbakanı Abdulla Aripov'un, Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un, Çin hükümetinin daveti üzerine 6-7 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Aripov'un ziyareti sırasında Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong ile Çin-Özbekistan Hükümetlerarası İş Birliği Komitesi'nin 8'inci Toplantısı'na eş başkanlık yapacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı