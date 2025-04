Oyuncu Lar Park Lincoln'dan acı haber geldi

ABD'li oyuncu ve eğitmen Lar Park Lincoln, 45 yıllık Hollywood kariyerinin ardından 22 Nisan'da yaşamını yitirdi. Lincoln'ün ölümü, kurucusu olduğu Actors Audition Studios tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Televizyon dünyasında özellikle Knot's Landing dizisindeki Linda Fairgate karakteri ve Friday the 13th Part VII: The New Blood filmindeki Tina Shepard rolüyle tanınan Lincoln, hem oyunculuk performansları hem de oyuncu mentörlüğüyle adından söz ettirmişti.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Lincoln geçmişte meme kanseriyle mücadele etmişti. Ancak ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Lar Park Lincoln'ün 14 yıllık eşi Michael da 2015 yılının sonlarında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Oyuncunun anne ve babası Jack ve Marjorie Dale ile kardeşleri Jack Jr. ve Pat'in de daha önce vefat ettiği açıklandı.