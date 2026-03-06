Evangelist papazlardan Trump'a toplu dua
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş devam ederken Beyaz Saray'dan ilginç bir görüntü geldi. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen Evangelist papazlar, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump için toplu dua etti.
TRUMP'A TOPLU DUA
Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen Evangelist papazları Oval Ofis'te ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump için toplu dua edildi. Görüntülerde etrafını çevreleyen papazların, gözleri kapalı bir biçimde makamında oturan Trump'a dokunduğu ve dua ettiği görüldü.
DÜNYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino tarafından paylaşılan o anlar, kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Haberler.com