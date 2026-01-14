Oval Ofis'te dikkat çeken görüntü! Trump uzatılan belgeyi hızlıca okumaya başladı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların 17. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükselirken, ABD'den dikkat çeken bir görüntü servis edildi.

OVAL OFİS'TE DİKKAT ÇEKEN KARE

İran'a müdahale için artık gün sayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'e giriş anına ilişkin görüntülerde çarpıcı bir detay yer aldı.

KAPIDAN GİRİŞTE BELGE UZATILDI

Trump'ın kapıdan girişte eline bir belge verildiği ve masasına bile oturmadan aceleyle elindeki belgeyi okumaya başladığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ BEYAZ SARAY MUHABİRİ PAYLAŞTI

Görüntüyü paylaşan News Nation Beyaz Saray muhabiri Kelli Meyer, X hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanın eline bir şey verildiğini ve Oval Ofise döndüğü anda okumaya başladığını görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İRAN OPERASYONU MU GELİYOR?

Trump'a uzatılan belgenin 12 bin kişinin öldürüldüğü iddia edilen İran'daki protestolarla ilgili olabileceği yorumları yapılırken, bilgilerde müdahale konusunda detayların yer almış olabileceği iddiasına bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.