Otoyola iniş yapan uçak otomobilin üzerine düştü

Otoyola iniş yapan uçak otomobilin üzerine düştü
ABD'nin Florida eyaletinde eğitim uçuşu yapan çift motorlu bir uçak, her iki motorunun durması üzerine I-95 otoyoluna acil iniş yaptı; otomobilin üzerine düşen uçakta kimse yaralanmazken, araç sürücüsü hafif yaralandı.

Florida'nın en işlek otoyollarından Interstate 95 (I-95) dün sıra dışı bir kazaya sahne oldu. Eğitim uçuşu yapan çift motorlu bir uçak, her iki motorunda güç kaybı yaşaması üzerine acil iniş yapmak zorunda kaldı ve iniş sırasında otoyoldaki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, uçaktaki pilot ve yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

FLORİDA'DA İKİNCİ AYNI KAZA

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), FAA ile birlikte soruşturma başlattığını duyurdu. İlk bulgular, uçağın iki motorunda da eş zamanlı güç kaybı yaşandığını gösteriyor. Aynı gün Florida'da ikinci küçük uçak kazasının kaydedildiği belirtildi; öğleden sonra Volusia County'de bir Cessna 172 modeli uçak bir yol üzerine acil iniş yapmış, iki kişi yaralanmıştı.

Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
dünyanın en şanslı insanı

title