Otobüsteki yolculara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler! Savunmaları pes dedirtecek cinsten

Avustralya'da bir çiftin otobüste cinsel ilişkiye ilişkiye girerken çekilen görüntüleri ülkede gündem oldu. Otobüsteki diğer yolcuların "Burada bunu yapamazsınız" tepkilerine aldırış etmeden ilişkiye giren çiftin kendilerini savunmak için öne sürdükleri bahane de büyük tepki çekti.

Avustralya'nın Melbourne kentinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkede gündem oldu. Kentte bir banliyö otobüsünün arka koltuğunda cinsel ilişkiye giren çift ve onu engellemek için bağıran yolcunun o anları kaydedildi. Çiftin, kendilerini savunmak için söyledikleri ise herkesi şoke etti.

"OTOBÜSTE BUNU YAPAMAZSINIZ" DİYE BAĞIRDILAR

Çift, kimseye aldırmadan otobüsün arka koltuğunda cinsel ilişkiye girerken, yolcuların dehşet içinde olduğu görülüyor. O sırada ön kısımda oturan bir yolcu onları durdurmak için olayı videoya kaydederken, küfürlü bir biçimde çifte 'Otobüste bunu yapamazsınız' diye bağırıyor.

"OTİZMLİ VE EVSİZİM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Tepkiler üzerine adam ayağı kalkarken, evsiz olduklarını ve otizmli olduğunu söylüyor. Bunun üzerine sinirli olan yolcu, "Evsiz olman veya otizmli olman umurumda değil. Otobüste seks yapamazsın. İstersen in parka git" diye bağırıyor. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kısa sürede gündem olurken, birçok kişi çiftin söylediklerine de isyan etti. Bir Twitter kullanıcısı, "Ben de otizmliyim ama hayatımda böyle bir şey yapmadım' ifadelerinde bulunurken bir diğeri ise, "Otizmliyim diyerek çocukların önünde bunu yapamazsın" yazdı. Birçok kişi adamın otizminin bahane ettiğini muhtemelen böyle bir rahatsızlığı bile olmadığını söyledi. Avustralya yasalarına göre, kasten veya müstehcen maruz kalma nedeniyle cezai işlem başlatılabiliyor ve suçlular iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.