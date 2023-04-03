Putin'in birebir aynısı! Otobüste seyahat eden adamı görenler gözlerine inanamadı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzeyen bir kişinin yolcu otobüsünde çekilen görüntüleri sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Otobüste telefonuyla oynayan adamı görenler, Putin'i andırması nedeniyle şaşkınlığını gizleyemedi.
Rusya'da kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir yolcu otobüsünde çekilen görüntülerde bir yolcunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok benzediği görüldü.
PUTİN'E BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Adamı görenler, Putin'le benzerliği fark edip hemen kayda başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Putin'e benzeyen kişinin her şeyden habersiz telefonuyla oynadığı görüldü. O anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
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